شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الروبل الروسى اليوم الثلاثاء 10-5-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 10-5-2022، حيث سجل 1 روبل روسى نحو 0.27 جنيه مصرى، بينما سجل 1جنيه مصري نحو 3.76 روبل الروسي.

وواصل الروبل الروسي الخميس الماضى تعزيز مكاسبه أمام الدولار واليورو حيث تم تداول الدولار الأمريكي دون مستوى 67 روبل للمرة الأولى منذ مارس 2020، وجرى تداول اليورو بتراجع ملحوظ دون مستوى 70 روبل للمرة الأولى منذ فبراير 2020 .

وعزا الخبراء تعزيز مكانة الروبل إلى إجراءات البنك المركزي الروسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، ومن أبرزها القيود على التحويل والزام المصدرين في روسيا بيع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو، مما أدى الى زيادة مستمرة في المعروض من العملات الأجنبية في السوق المحلية .

كما تأثر الروبل بنمو أسعار النفط والغاز العالمية، إضافة لتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار يتعلق بوفاء الشركات الروسية بالتزاماتها تجاه الدائنين الاجانب بالروبل.

وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية كالتالى:2022-05-04 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.28 جنيه مصري.

2022-05-05 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.29 جنيه مصري.

2022-05-06 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.28 جنيه مصري.

2022-05-07 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.28 جنيه مصري.

2022-05-08 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.27 جنيه مصري.

2022-05-09 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.26 جنيه مصري.