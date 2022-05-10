شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الذهب ارتفاعا اليوم الثلاثاء، مع استقرار الدولار مما دفع بعض المستثمرين لشراء المعدن النفيس قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكي التي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1859.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0958 بتوقيت جرينتش وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1861.10 دولار.

واستقر سعر الدولار بعد أن لامس أعلى مستوياته في 20 عاما أمس الاثنين في حين تراجعت عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات دون أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف.

ويعتبر الذهب أداة تحوط ضد التضخم وملاذا آمنا للقيمة خلال فترات الغموض السياسي والاقتصادي في العالم لكن سعره شديد الحساسية لارتفاع عائدات السندات الأمريكية الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء المعدن الذي لا يدر عائدا.