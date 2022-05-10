شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 بـ1215 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر استقرار عند نفس مستويات أمس الاثنين، وذلك مع هدوء الطلب في الأسواق، وثبت عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق عند مستويات 1210 جنيها، في وقت تستقر فيه أسعار أونصة الذهب في البورصات العالمية عند 1860 دولار.

أسعار الذهب اليوم: سعر الذهب عيار 18 سجل 1037 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 سجل 1210 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24 سجل 1383 جنيها.

الجنيه الذهب 9680 جنيها.

واستبعد اندريا تادرس عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، صعود الذهب الفترة القادمة لمستويات 1500 جنيه كما حاول أن يروج البعض، معللاً ذلك بقوله" أزمة معروض الذهب ستتلاشي خلال الفترة المقبلة وكذلك هناك إجراءات قوية من الدولة للسيطرة على أسعار الدولار، وشهدنا استقرار واضح في أسعار الدولار مع فتح تداولات هذا الأسبوع، رغم الإشاعات بخفض جديد للعملة هذا الأسبوع، فكل هذه المؤشرات تحد من الصعود الكبير في الذهب".

وقال إن ما حدث في الأسواق أمر طبيعي جداً لأن المعروض من الذهب أقل من المطلوب، كما أن تحرك الدولار مؤخراً تسبب في تحقيق مستويات قياسية للذهب بسعر تجاوز 1200 جنيه لأول مرة.

وعن مستقبل الأسعار، يرى اندريا، أن أسعار الذهب في مصر والعالم لا يمكن الحكم على مستقبلها في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك استمرار موجات التضخم في العالم، والذي طال جميع الدول، ونظراً لكون الذهب أحد أهم وسائل فإن سعره سيظل متماسك لحين هدوء الأسواق".

وأكد، أن سوق الذهب في مصر قوى جداً وضخم على مستوى كافة المحافظات والحديث عن انهيار أو توقف السوق مجرد شائعات وأحاديث خاطئة، كما أن الحكومة اتخذت خطوات جادة وكبيرة في ملف إنشاء مدينة الذهب وإعادة مصر لريادتها الصناعية في ملف صناعة المشغولات الذهبية، فرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة لإحياء صناعة الذهب ومع تدشين مدينة الذهب فإن صناعة المشغولات الذهبية ستشهد طفرة كبيرة.