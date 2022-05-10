شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تتصدر قائمة أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت عملاق النفط السعودى "أرامكو"، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، قائمة أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية لتتجاوز شركة "آبل" الأمريكية، التى كانت تعتلى تلك القائمة.

واعتلى العملاق السعودي القائمة بقيمة سوقية بلغت 2.464 تريليون دولار بعد تجاوزها لشركة "آبل"، التي تبلغ قيمتها السوقية 2.461 تريليون دولار.. كما حلت شركة "مايكروسوفت" في المركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 1.978 تريليون دولار، وتلتها "ألفابت (جوجل)" في المركز الرابع بقيمة سوقية بلغت 1.978 تريليون دولار.

وسجل سهم الشركة اليوم أعلى مستوياته عند 46.20 ريال.