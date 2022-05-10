شكرا لقرائتكم خبر عن تنشيط السياحة: مؤشرات إيجابية على عودة السياحة لطبيعتها مع التعافى من آثار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنشيط السياحة المصرية عمرو القاضي أن مشاركة مصر في معرض سوق السفر العربي 2022 بدبي تهدف إلى توجيه رسالة للشركاء في القطاع السياحي بالعالم أجمع والمنطقة العربية بشكل خاص، للترحيب بالسياح والزوار العرب في مصر.

وأشار القاضي - على هامش مشاركته في الجناح المصري بمعرض سوق السفر العربي 2022 بدبي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - إلى وجود مؤشرات إيجابية لعودة السياحة المصرية إلى طبيعتها مع تعافي العالم تدريجياً من آثار الجائحة، لافتاً إلى أن الأسواق التي تستهدفها وزارة السياحة المصرية هي أسواق أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية والولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على الأسواق العربية، والتي تعتبر من أهم الأسواق المستهدفة.

وشدد على أن مصر هي قلب الوطن العربي، وأن العرب يعتبرونها أحد المقاصد السياحية المفضلة لديهم لما تتمتع به من عدة مميزات، من أهمها الحضارة الفريدة وسهولة السفر إليها، فضلاً عن احتفالاتها بجميع المناسبات والأعياد، كما أكد جاهزية الحكومة المصرية لاستقبال زوار العالم، خاصة مع اتخاذ إجراءات احترازية وقرارات مهمة، أبرزها تبسيط إجراءات السفر لجنسيات مختلفة، علاوة على رفع مستوي الخدمة الفندقية وتيسير إجراءات الاستثمار في القطاع السياحي.