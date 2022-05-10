شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل خدمة الرقم المميز بمركز خدمات مستثمرين هيئة الاستثمار لشركات البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فعلت وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة، خدمة الرقم المميز بمراكز خدمات المستثمرين الهيئة؛ لمساعدة الشركات المقيدة بالبورصة على إنجاز إجراءاتها وتذليل أي صعوبات إجرائية وعملية قد تواجها، وذلك استكمالًا لجهود إدارة البورصة المصرية عبر التنسيق مع كافة الأطراف والجهات المختلفة لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية، واستمرارًا للتعاون الوثيق والمثمر بين البورصة والهيئة العامة للاستثمار، لتحسين بيئة الأعمال.

وجاء ذلك حرصًا من إدارة البورصة على متابعة كافة الجهود التي تعمل عليها لمساعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية.

ومن شأن هذه الوحدة التي تم إصدار قرار بتأسيسها تحت تسمى (وحدة خدمات الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية) تتبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وبرئاسة رئيس قطاع خدمات الاستثمار، أن توفر كافة أوجه الدعم والمساعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية، لسرعة انجاز أية أمور مرتبطة بهذه الشركات.

تختص الوحدة الجديدة بالقيام بالآتي، العمل على سرعة انجاز الخدمات للشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية لدى كافة الإدارات المختصة، العمل على دراسة الشكاوى ذات الصلة بهذه الشركات وسرعة الفصل فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها سواء بالتواصل المباشر مع الإدارات المختصة بالهيئة أو من خلال الرئيس التنفيذي، مع العمل على اقتراح التوصيات التشريعية و الإجرائية التي من شأنها تيسير انجاز الأعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة وتذليل كافة الصعوبات العملية والاجرائية التي تواجه الشركات المنشاة بالهيئة والمقيدةـ، على أن تعقد الوحدة اجتماعات دورية مع المختصين بالبورصة وكافة الجهات ذات الصلة لبحث الموضوعات المشتركة والعمل على سرعة حلها.