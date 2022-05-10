شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 10808 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 1878 نقطة، وانخفاض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 13275 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 4364 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1852 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 2813 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوى 3782 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي العبوات الطبية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 850.6 ألف سهم، 8 ملايين سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 177.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 60 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 75 ألف سهم، 20 ألف سهم، 100 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 4 آلاف سهم، 8 ملايين سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات مدينة نصر للإسكان والتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 536 ألف سهم، 65 ألف سهم، 4 آلاف سهم، على التوالي.

أعلنت 3 شركات وهم مجموعة مستشفيات كليوباترا، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، واشترت الأولى 1.7 مليون سهم، واشترت الثانية 145 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.98%، واشترت الثالثة 10 آلاف سهم متوسط سعر ما بين 126-134 جنيه.

في سياق منفصل قالت الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، إن نتائج الفحص غير ملزم مع إحدى كبرى الشركات المتخصصة في إنتاج الملابس الطبية، قد أدت إلى استبعاد خيار شراء أسهم الشركة المشار إليها، وسيتم النظر في دراسة شراء الأصول من معدات التشغيل والعرض على مجلس الإدارة.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، إيرادات 17.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 74 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 76.72%، وحققت الشركة خسائر 42.4 مليون جنيه، مقارنة مع خسائر 11.4 مليون جنيه.

وحققت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إيرادات بلغت 18.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 17.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 3.88%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.1 مليون جنيه مقارنة مع 3.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 45.28%.