شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع زراعات الأقطان طويلة التيلة لـ108 آلاف فدان حتى 7 مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أن زراعات القطن ارتفعت من 76284 فدانا يوم 27 أبريل الماضى إلى نحو 108 آلاف فدان بزيادة بلغت نحو 31716 فدانا حتى يوم 7 مايو الجارى.

وأضاف خضر لـ"الخليج 365" أن زراعات القطن في تزايد مستمر هذا الموسم، تزامنا مع ما شهدته أسعار القطن من ارتفاعات كبيرة على المستويين المحلى والعالمى، لافتا إلى أن التوقعات تشير لزراعة نحو 413 ألف فدان بزيادة تبلغ نحو 175 ألف فدان عن المساحات المنزرعة الموسم الماضى، وذلك في 17محافظة ومنطقة، لأول مرة منذ سنوات عديدة، حيث شهت الزراعات تراجعا كبيرا خلال 15 سنة الماضية .

وأوضح محمد خضر أنه قد تصل المساحات لنصف مليون فدان وهذا ما نتمناه، خاصة أن هناك اهتمام كبير من مختلف الجهات الحكومية بزراعة وتجارة الأقطان التي تمتاز بها مصر، وهى قطعا تمثل دعما للاقتصاد الوطنى في ظل كما تشهده عملية حليج الاقطان من تطور على مستوى المحالج الجديدة الحديثة، التي يتم تدشينها بمعرفة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

ووجه السيد القصير وزير الزراعة، بأهمية إدراج المبادرات الجديدة للقطن مع مبادرة حياة كريمة لخدمة المزارعين وزيادة الإنتاجية والتوسع فى الزراعات بما ينعكس على الاقتصاد المصرى ولا سيما أن مصر متميزة فى إنتاج الأقطان طويلة التيلة التى لا يوجد مثيل لها فى العالم .

ووجه وزير الزراعة بأهمية توفير التقاوي الجيدة لجميع المساحات المقررة زراعتها في الموسم الجديد، وذلك قبل بداية مواعيد الزراعة بوقت مناسب، مما ينعكس على زيادة المساحات الزراعية، التى تتم حاليا.

وتشير التوقعات إلى تصدر محافظة كفر الشيخ للزراعات المتوقعة، حيث من المتوقع زراعة 116670 فدان جيزة 94 ، و8730 فدان جيزة 96، وفي محافظة الشرقية يتوقع زراعة 61679 فدان جيزة 94، وفى الدقهلية متوقع زراعة 63265 فدانا، وفى الوجه البحرى متوقع زراعة 378099 فدانا .

فيما تتصدر الفيوم محافظات وجه قبلى حيث متوقع زراعة 21295 فدانا، ومتوقع ارتفاع الزراعات لـ 34572 فدانا في الصعيد .