الاقتصاد

وزير الاقتصاد : مطارات المملكة من أكثر 6 مطارات ازدحاما وحركة تجارية

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الدمام - شريف احمد - - جائحة أثرت على نظام الاقتصاد والسياسات التشريعية في العالم

- المملكة مستعدة للاستثمار ووضع سياسات عالمية تتوافق مع الاقتصاد الجديد

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن مطارات المملكة من أكثر 6 مطارات ازدحاما وحركة تجارية .

وقال خلال اليوم الثاني من مؤتمر مستقبل الطيران بالرياض إن العالم يتغير بوتيرة سريعة ، و جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد بشكل كبير وغيرت نظام الاقتصاد والسياسات التشريعية في العالم ، واليوم المملكة مستعدة للاستثمار ووضع سياسات عالمية تتوافق مع الاقتصاد الجديد ، وبعد التعافي بدأ الاقتصاد في مجال الطيران وصناعته ويضع الأساسيات للاستثمار الرقمي والتركيز حول أداء السفر والمسافرين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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