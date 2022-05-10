شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد : مطارات المملكة من أكثر 6 مطارات ازدحاما وحركة تجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - جائحة كورونا أثرت على نظام الاقتصاد والسياسات التشريعية في العالم

- المملكة مستعدة للاستثمار ووضع سياسات عالمية تتوافق مع الاقتصاد الجديد

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن مطارات المملكة من أكثر 6 مطارات ازدحاما وحركة تجارية .

وقال خلال اليوم الثاني من مؤتمر مستقبل الطيران بالرياض إن العالم يتغير بوتيرة سريعة ، و جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد بشكل كبير وغيرت نظام الاقتصاد والسياسات التشريعية في العالم ، واليوم المملكة مستعدة للاستثمار ووضع سياسات عالمية تتوافق مع الاقتصاد الجديد ، وبعد التعافي بدأ الاقتصاد في مجال الطيران وصناعته ويضع الأساسيات للاستثمار الرقمي والتركيز حول أداء السفر والمسافرين.