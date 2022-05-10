شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تستبعد ارتفاع أسعار الجرام لـ1500جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزايدت التكهنات مؤخراً بشأن استمرار صعود الذهب وتسجيله مستويات تصل إلى 1500 جنيها للجرام، وذلك بعد أن تخطى سعر الجرام 1200 جنيها خلال الأيام الماضية، حيث استبعدت شعبة الذهب أن تسجل الأسعار هذه المستويات.

واستبعد اندريا تادرس عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، صعود الذهب الفترة القادمة لمستويات 1500 جنيها كما حاول أن يروج البعض، معللاً ذلك بقوله" أزمة معروض الذهب ستتلاشي خلال الفترة المقبلة وكذلك هناك إجراءات قوية من الدولة للسيطرة على أسعار الدولار، وشهدنا استقرار واضح في أسعار الدولار مع فتح تداولات هذا الأسبوع، رغم الإشاعات بخفض جديد للعملة هذا الأسبوع، فكل هذه المؤشرات تحد من الصعود الكبير في الذهب".

وقال، إن ما حدث في الأسواق أمر طبيعي جداً لأن المعروض من الذهب أقل من المطلوب، كما أن تحرك الدولار مؤخراً تسبب في تحقيق مستويات قياسية للذهب بسعر تجاوز 1200 جنيها لأول مرة.

وعن مستقبل الأسعار، يرى اندريا، أن أسعار الذهب في مصر والعالم لا يمكن الحكم على مستقبلها في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك استمرار موجات التضخم في العالم، والذي طال جميع الدول، ونظراً لكون الذهب أحد أهم وسائل فإن سعره سيظل متماسك لحين هدوء الأسواق".

وأكد، أن سوق الذهب في مصر قوى جداً وضخم على مستوى كافة المحافظات والحديث عن انهيار أو توقف السوق مجرد شائعات وأحاديث خاطئة، كما أن الحكومة اتخذت خطوات جادة وكبيرة في ملف إنشاء مدينة الذهب وإعادة مصر لريادتها الصناعية في ملف صناعة المشغولات الذهبية ، فرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة لإحياء صناعة الذهب ومع تدشين مدينة الذهب فإن صناعة المشغولات الذهبية ستشهد طفرة كبيرة.