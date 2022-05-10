وزير الإسكان: البدء فى تنفيذ مشروع محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة

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القاهرة - سامية سيد - الجزار: محور عمرو بن العاص يهدف لتخفيف الأحمال المرورية على المحاور القائمة بمدينة الجيزة.. وتقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب مدينة الجيزة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، ممثلاً فى جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بدأ فى تنفيذ مشروع محور عمرو بن العاص، بمحافظة الجيزة، ويُعد أحد المحاور الجديدة التى تربط بين الطريق الدائري الشمالي والطريق الدائري الجنوبي بمحافظة الجيزة، مروراً بمنتصف شارعى الهرم والجيزة بمنطقة المطبعة، ويربط محاور العروبة ومحمد أنور السادات (ترسا سابقا).

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع محور عمرو بن العاص، يهدف إلى تخفيف الأحمال المرورية على المحاور القائمة بمدينة الجيزة، ورفع كفاءة الطرق السطحية وتوسيعها بمسار المحور، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب مدينة الجيزة، والتخفيف على المواطنين بمنطقة الهرم، والتى تمثل قلب محافظة الجيزة، وتعانى من اختناقات مرورية، يترتب عليها زيادة زمن الرحلات، وازدياد انبعاث العوادم، بما يؤثر على البيئة المكتظة بالسكان.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: يبلغ طول المحور 4.3 كم، وعرض المسار المعزول للمحور 21.5 م، ويتكون من اتجاهين بكل منهما 3 حارات مرورية، بالإضافة إلى طريقى خدمة موازيين للمحور، بعرض 11 مترا لكل طريق، وبه 3 حارات مرورية، ليصبح إجمالى الحارات المرورية بالمحور 12 حارة مرورية، موضحاً أنه تم تقسيم المحور إلى 3 قطاعات، وتوزيع تنفيذها على 3 شركات وطنية لتعمل بالتوازى فى تنفيذ المحور لسرعة الإنجاز والانتهاء من كامل المشروع، ومن المخطط الانتهاء من المشروع خلال العام القادم.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أنه تم عمل الحفر الاسكشافى بمسار مشروع محور عمرو بن العاص، وتحديد المرافق المتعارضة مع مسار المشروع، والتنسيق مع جهات المرافق على تحويلها، كما تم تنفيذ الجسات الميكانيكية اللازمة لأعمال التنفيذ، وجارٍ حاليا تنفيذ الأساسات العميقة لأعمال الكبارى بمسار المحور، والبدء فى تنفيذ قواعد الكبارى.