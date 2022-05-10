شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة تجارية للشركات المنتجة للسماد إلى البرازيل خلال شهر يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن الاتفاق علي التنسيق المشترك بين المجلس والغرفة التجارية العربية البرازيلية لاقامة منتدي للأعمال بين البلدين يعقد في البرازيل خلال شهر يوليو المقبل، يتم علي هامشه تنظيم بعثة تجارية تجارية تضم الشركات المصرية المنتجه والمصدرة للاسمدة لمقابلة نظرائهم من المستوردين وأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية البرازيلية لتحديد احتياجاتها من الاسمدة المصرية.

وأوضح أن 17 شركة من أعضاء المجلس منتجه ومصدرة للاسمدة قد التقت ماركوس مونتوس - وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتموين بجمهورية البرازيل الاتحادية وذلك علي هامش منتدي الأعمال المصري البرازيلي لبحث إمكانيات التعاون بين الشركات المصرية والبرازيلية في هذا المجال، وأضاف ان الشركات المصرية قامت بتقديم عرض توضيحي لإمكانياتها من حيث القدرة الإنتاجية ولتصديرية، وأنها قد ابدت رغبتها في تلبيه احتياجات السوق البرازيلي من الأسمدة.

واشار أبو المكارم انه قد تم إفادة الجانب البرازيلي بنوعيات السماد المنتج في مصر ، حيث تنتج مصر العديد من أنواع الأسمدة المدرجة تحت البنود الجمركية التالية3101 سماد حيواني أو نباتي.و3102 سماد نيتروجيني و3103 سماد فوسفاتى و 3104 سماد بوتاسي و3105 سماد مركب يحتوي على اثنين أو ثلاثة من عناصر التسميد النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم.

وأنه قد صدرت مصر فى عام 2021 من الأسمدة للعالم ما قيمته 2,296 مليار دولار ، محققة معدل نمو 61٪. وان البرازيل استوردت اسمدة من مصر بلغت قيمتها نحو 235.62 مليون دولار.

وأكد أبو المكارم أن الفترة القادمة تتطلب تنظيم العديد من البعثات التجارية والمعارض وبعثات المشترين في كلا البلدين.من أجل تحقيق المزيد من التبادل التجارىوالاقتصادي بين الجانبين.