شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات اليوم، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر سعر تراوح بين 1205 إلي 1210 جنيها مع الطلب المرتفع وزيادة السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1870 دولارا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 سجل 1037 جنيها

سعر الذهب عيار 21 سجل 1210 جنيهات

سعر الذهب عيار 24 سجل 1383 جنيها

الجنيه الذهب 9680 جنيها

تراجع الذهب صباح أمس مع صعود الدولار لأعلى مستوى في عقدين مما قلل جاذبية الذهب المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى، بينما شكل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية ضغطا إضافيا على الأسعار.

وصعد الدولار مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن يدر عائدا بسبب مخاوف متنامية إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

وزادت أيضا عائدات السندات الأميركية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 مما ضغط على أسعار المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبينما يعد الذهب ملاذا آمنا ومخزنا للقيمة خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، إلا أنه حساس للغاية حيال أسعار الفائدة الأميركية على المدى القصير وكذلك عائدات السندات التي ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.