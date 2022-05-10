شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين تنخفض تحت مستوى 30 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن عملة بيتكوين انخفضت إلى ما دون مستوى 30.000 دولار.

وأوضح الموقع أن العملة وصلت عند أدنى نقطة سعر لها، وفقدت أكثر من 56% من أعلى مستوى لها في نوفمبر الماضي عند حوالي 69000 دولار.

وتعافت عملة بيتكوين من بعض تلك الخسائر وتم تداولها عند 31181.28 دولارًا، وفقا لبيانات من مقاييس العملات الرقمية.

كانت آخر مرة تم تداول عملة البيتكوين فيها بأقل من 30 ألف دولار في يوليو 2021، عندما تم تداول العملة الرقمية عند أدنى مستوى يصل إلى 29839.80 دولارًا.

يأتي انخفاض السعر وسط عمليات بيع واسعة النطاق لعدة أيام أدت إلي انخفاض الكثير من أسواق العملات الرقمية.

وانخفض سوق العملات المشفرة، الذي يتداول على مدار 24 ساعة في اليوم، بنسبة 10٪ تقريبًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

وفي الوقت نفسه، أغلقت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة على انخفاض يوم الاثنين، مع انخفاض S&P 500 إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام.