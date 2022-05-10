شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف فى أسعار الدواجن اليوم إلى مستويات 39 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدواجن في السوق المصري اليوم الثلاثاء، تراجع طفيف من 42 جنيها إلي 39 جنيها في أرض المزرعة بالنسبة للكيلو من الفراخ البيضاء، ويصل المستهلك بسعر 44 جنيها وما فوق، ويختلف هذا السعر من مكان إلى آخر حيث يختلف بحسب المنطقة والمحافظة.

في ذات السياق، استقر سعر البيض في الأسواق عند مستويات 53 جنيها للبيض الأبيض، 54 جنيها للبيض الأحمر، و 56 جنيها كرتونة البيض البلدي، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.

أسعار الدواجن اليوم:

سعر الأبيض 39 جنيها

سعر الساسو 43 جنيها

كتكوت أبيض 8.75 إلي 9 جنيه

كتكوت ساسو 6_6.25 جنيه

امهات بيضاء 31 جنيها

أسعار الدواجن والبيض المنشورة في سياق هذه السطور، تعبر عن الجملة وليس السعر النهائي للمستهلك، حيث يضاف تكاليف النقل وهوامش ربح التجار مما يجعل السعر متغير من منطقة إلى أخرى.