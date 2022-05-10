شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى (3.7%) لشهر أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (129.0) نقطة لشهر ابريل 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (3.7%) عن شهر مارس 2022.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (32.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (12.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (11.9%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.4%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.6%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (2.9%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.4%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.5%).

وقال جهاز الإحصاء، إن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (14.9%) لشهر ابريل 2022 مقابل (4.4%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر ابريل 2022 مقارنة بشهـر مارس 2022):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (8.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (32.0%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (12.1%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (11.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.4%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.6%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.5%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (3.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.5%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن

بنسبة (0.9%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (2.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق

بنسبة (4.8%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (3.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.4%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (2.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (1.1%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.1%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (27.6%).

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (2.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.4%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة (4.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.5%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر ابريل 2022 مقارنة بشهر ابريل 2021):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (29.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (66.2%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (36.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (28.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (24.4%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (22.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (22.1%).

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (21.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (19.4%).

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (14.0%).

• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (10.7%).

• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.9%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (4.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (4.2%)، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.2%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (7.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (12.9%)، مجموعة اصلاح الاحذية

بنسبة (9.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (7.9%)، مجموعة الاقمشة

بنسبة (7.8%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (7.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (5.0%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (6.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (12.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (5.8%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (3.2%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.4%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (7.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (9.8%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق

بنسبة (9.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (8.6%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (7.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (6.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (4.4%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (4.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (10.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (8.0%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.3%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (6.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (13.2%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (10.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.7%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (8.4%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (30.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (54.4%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (30.0%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (15.1%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (5.9%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (4.4%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (13.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، مجموعة التعليم العالي

بنسبة (16.7%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (14.7%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (9.9%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني

بنسبة (5.3%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (13.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (13.9%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (5.6%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (7.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة (10.1%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (9.4%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (4.3%).