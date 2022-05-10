شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الانفاق في اليابان بنسبة 4.1 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية خلال آذار/مارس الماضي بنسبة 1ر4% مقارنة بالشهر السابق بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، ليصل إلى 307261 ين سنويا.

وتزيد هذه البيانات عن توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون ارتفاعه بنسبة 6ر2% بعد تراجعه بنسبة 8ر2% شهريا خلال شباط/فبراير الماضي.

وعلى أساس سنوي تراجع إنفاق الأسر اليابانية خلال آذار/مارس الماضي بنسبة 3ر2% في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 8ر2% شهريا بعد نموه بنسبة 1ر1% خلال الشهر السابق.

وبلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة اليابانية 503128 ين بنمو نسبته 3ر2% سنويا.