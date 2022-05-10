شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الخضروات اليوم.. تراجع أسعار الطماطم والبصل والكوسة والفاصوليا والباذنجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الخضروات في سوق العبور، انخفاضا ملحوظا اليوم الثلاثاء 10 -5-2022، حيث انخفضت اغلب الأصناف بنسب طفيفة منها الطماطم والبصل والكوسة والفاصوليا والباذنجان وغيرها، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 7.5 إلى 10 جنيهات للكيلو، والبطاطس 2 إلى 4 جنيهات، والبصل 1.2 إلى 2.2 جنيه والكوسة 1.5 إلى 3 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا 3 إلى 5 جنيهات، والجزر من 1.5 إلى 4 جنيهات، والباذنجان البلدي 2 إلى 3.5 جنيه، والرومي 2 إلى 3.5 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 2 إلى 4 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي 3 إلى 5 جنيهات، والفلفل الرومي الصوب 4 إلى 6 جنيهات، والفلفل الحامي 3 إلى 5 جنيهات.

ومن جانب آخر، كشفت شعبة الخضروات والفاكهه، أن سعر البرتقال أبو سرة تسجل 6 إلى 9 جنيهات والبرتقال الصيفي 4 إلى 5 جنيهات، والجريب فروت 4 إلي 6 جنيها، والتفاح الأمريكي أو الايطالي 19 إلى 27 جنيها، والتفاح جولدن 16 إلى 22 جنيها .

وبلغ سعر كيلو الجوافة 4 إلى 12جنيها، والبلح الثلاجة 5 إلى 10 جنيهات، والبلح السيوي 20 إلى 25 جنيها، والتفاح السوري واللبناني 12 إلى 20 جنيها، والفراولة 4 إلى 7 جنيهات، والكنتالوب من 4 إلى 6 جنيها، والمانجو السوداني 30 إلى 60 جنيها، والبطيخ من 40 لـ 50 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكمثرى 25 جنيها، والبرقوق المستورد 22 جنيها، والبشملة 10 إلى 20 جنيها، والحرنكش 13 الي 15 جنيها، وبلغ سعر الاناناس 23 جنيها، والنبق 13 إلى 15 جنيها، والدوم 20 إلي 40 جنيها، والكيوي 20 جنيها في سوق الجملة.

وعن سعر الموز فيسجل في سوق الجملة 6 إلي 8 جنيهات للموز الصعيدي، و20 إلى 30 جنيها للموز المستورد، وموز بيكو سجل من 8 لـ 12 جنيها، والموز المغربي 7 إلى 10 جنيهات.