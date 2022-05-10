شكرا لقرائتكم خبر عن لمستخدمى محافظ الموبايل.. 7 شكاوى تقدر تعرفها من خلال شركات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر كل شركة من شركات الهاتف المحمول عدة قنوات للتواصل معها، سواء من خلال رقم خدمة العملاء أو الموقع الإلكتروني للشركة، وعلى الأخص فيما يلي:

1- الاستفسار عن طريقة تفعيل المحفظة الإلكترونية.

2- الاستفسار على ضوابط وقواعد المحفظة الإلكترونية.

3- الاستفسار عن الخدمات المتاحة وطريقة الحصول عليها.

4- الاستفسار عن عمولة كل خدمة.

5- تقديم شكاوى عند حدوث خطأ أثناء القيام باستخدام المحفظة الإلكترونية.

6- الإبلاغ عن فقد الهاتف المحمول وطلب وقف المحفظة الإلكترونية.

7- الإبلاغ عن معرفة/اكتشاف شخص آخر لوسائل التصديق وطلب وقف استخدامها وتغييرها.

وفي حالة عدم تلقي العملاء رد مرضي لشكواه المقدمة لدى شركة المحمول، يمكنه التواصل مع مركز تلقي شكاوى المستخدمين التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تتيح خدمة المحفظة الإلكترونية على المحمول لمستخدمى المحمول فتح محفظة إلكترونية على خط الهاتف المحمول المسجل باسمك (حساب للهاتف المحمول)، إجراء معاملات مالية إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول (باستخدام الـUSSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر عليك الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لك ولأموالك وذلك كله فى أى وقت ومن أى مكان من خلال الهاتف المحمول.

يمكن الاشتراك مجانًا فى الخدمة وفتح محفظة إلكترونية بالتوجه بهاتفك المحمول لأحد أفرع شركات المحمول أو البنوك، ويقوم الموظف بالاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومى السارية، املأ العقد ببياناتك، واحرص على قراءة العقد بعناية ومعرفة شروط وأحكام وقواعد الخدمة قبل التوقيع.