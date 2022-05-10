شكرا لقرائتكم خبر عن ترخيص 49 سيارة كهربائية و28 مركبة تعمل بالغاز الطبيعى فى مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى بعض الفئات لاقتناء سيارات كهربائية، تواكب التوجه العالمى لحماية البيئة، ولخفض الانبعاثات الكربونية، وفى الوقت نفسه تقليل تكلفة الوقود، حيث أن الكهرباء أقل كثيرا من البنزين والوقود التقليدي.

وكشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مارس 2022 ، أن السيارات " الزيرو والمستعمل " سجلت حوالي " 461283 مركبة من بينها " 49 " مركبة تعمل بالكهرباء ، و327293 تعمل بالبنزين و111286 تعمل بالسولار، و10578 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى، و28 مركبة تعمل بالغاز الطبيعى.

وتستحوذ الصين على العدد الأكبر من هذه السيارات، بما يفوق 12 مليون سيارة كهربائية، تليها أوروبا، ثم أمريكا الشمالية، وانطلقت مبيعات السيارات الكهربائية، ليزداد عددها عالميا أسرع من عدد نقاط الشحن العامة لدعمها، وهذه واحدة من الاستنتاجات الهامة التي توصلت لها دراسة عميقة حول حالة البنية التحتية للشحن العمومي، والتي نشرت في "بلومبرغ إن إي إف"، ريان فيشر مؤخراً.

وارتفع عدد المركبات الكهربائية بشكل عام لكل نقطة شحن عامة على مستوى العالم إلى 9.2 في نهاية العام الماضي، من 7.4 في نهاية عام 2020.