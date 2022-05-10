شكرا لقرائتكم خبر عن «كيا الجبر» تدشن الجيل الخامس من سيارة سبورتج في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مدينة الرياض مؤخرا التدشين الرسمي في المملكة لسيارة كيا سبورتج الجديدة كليا خلال حفل أقامته شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا في المملكة في معرضها بالبديعة وسط حضور كبير من جانب وسائل الإعلام والمهتمين بقطاع السيارات.

ورحب العضو المنتدب لشركة الجبر التجارية عبدالسلام الجبر بالحضور، وأكد في كلمته على المكانة الخاصة التي تحظى بها سيارات كيا في السوق السعودي بفضل قوة أدائها وتصاميمها الجذابة وأيضا الإستراتيجية التي تسير عليها شركة الجبر التجارية في تطوير خدماتها، خصوصا في جوانب ما بعد البيع عبر التوسع في زيادة مراكز الصيانة ونقاط بيع قطع الغيار والتحديثات المستمرة لمعارضها.

وتأتي سيارة الجيل الخامس من موديل كيا سبورتج الجديدة كليا بهوية كيا الجديدة وبتصميمها الرياضي الجذاب وبتقنياتها المتطورة وأدائها المميز وبإضاءات ليد أمامية وخلفية رائعة، وأيضا تتميز بقمرة القيادة المبكرة والموجهة للسائق مع تفاصيل التصميم الفريدة مثل الشاشة المنحنية والتي تتكون من وجود شاشتين بقياس 12.3 إحداها للترفيه والملاحة، والأخرى للإعدادات ومعلومات القيادة عالية التقنية بتصميم فريد ورياضي مع فتحات تهوية مميزة مدمجة ومتناسقة مع التصميم الداخلي، وكذلك إضافة التحكم باللمس لكل من التكييف ونظام الملاحة والميديا من خلال صف واحد ليضفي لمسة جمالية بالتصميم الداخلي، وتعزز من الرفاهية والابتكار بتصميم جديد وجريء يتيح بيئة فريدة ذات تقنية عالية مع لمسات رياضية، فنجد كذلك الشبك الأمامي بلونه الأسود واتساعه الذي يمتد عبر عرض السيارة بالكامل وتدعمه المصابيح النهارية على شكل ذراع مدمجة مع المصابيح الأمامية بتقنية الـLED وتكون وجه النمر لتأخذك نحو المستقبل، فنجد أنه مع حجمها المهيب تظل سبورتج وفية لتراثها الرياضي من حيث المظهر وكذلك الأداء.

وعند الانتقال إلى الأداء فنجد أن السيارة تتميز بوجود محرك سمارت ستريم 1.6 تيربو يولد قوة حصانية قدرها 180 حصانا وعزم قدره 265 نيوتن/ متر، كما أنها مزودة بقير 7 سرعات مزدوج مما يعطي قوة أداء تفوق التوقعات، ومن ناحية الأمان فنجد أنه تم تطبيق معدات السلامة والاستجابات الوقائية لتضمن سلامة جميع الركاب من الأضرار، كما تم تحسين الانسيابية من خلال الصلابة المعززة لهيكل السيارة والعمل على امتصاص الضوضاء لتحسين مستوى العزل.

وعند البحث عن تقنيات السلامة ومساعدة السائق فنجد أن كيا سبورتج مدعمة بتقنيات ADAS، والتي تدعم القيادة شبه الذاتية، وتساعد السائق أثناء رحلته لينعم بالطمأنينة والأمان بوجود مانع التصادم الأمامي ومراقبة المسار والحفاظ عليه ومراقبة النقاط العمياء والخروج الآمن من الركن ومثبت السرعة الذكي. ومن التحديثات المهمة لسيارة كيا سبورتج الجديدة كليا توفرها بعدد 13 لونا خارجيا لترضي كافة الأذواق.