شكرا لقرائتكم خبر عن للسنة الـ11 على التوالي.. «عبداللطيف جميل للسيارات» تقود التميز في تجربة الضيوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت «عبداللطيف جميل للسيارات»، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في المملكة منذ عام 1955، على «الجائزة الذهبية» من شركة تويوتا موتور، للسنة الـ11 على التوالي.

ويأتي منح الجائزة لعبداللطيف جميل للسيارات تقديرًا لتكيفها السريع مع التغيرات المتعاقبة على بيئة الأعمال والتزامها المستمر بتقديم خدمات متميّزة للضيوف في السعودية. والجائزة هي أعلى إشادة تمنحها تويوتا لموزعيها في الشرق الأوسط بمجال خدمة العملاء. وقد حصلت عليها «عبداللطيف جميل للسيارات» بعد تحقيقها إنجازًا قياسيًّا آخر في مسيرتها، تمثل في تسجيلها أعلى درجات التميز حتى الآن. وتُمنح «الجائزة الذهبية» بناءً على النتيجة الإجمالية لخدمات المبيعات وما بعد البيع. وبينما تواصل الشركة فوزها بالجائزة الذهبية للمرة الحادية عشرة على التوالي، فإنها تؤكد من جديد التزامها المستمر بتقديم أفضل مستوى من الخدمات المتميزة والتركيز على مبدأ «الضيف أولا». وتبرز الجائزة مدى تفاني العاملين في عبداللطيف جميل للسيارات، والثقافة الحيوية والخبرة التعاونية عبر جميع وحدات الأعمال. وهي بمثابة دليل على التزام الشركة المستمر بالتوسع وتحسين العروض والخدمات في المملكة.

وقد رحَّب حسن جميل، رئيس مجلس المديرين لعبداللطيف جميل للسيارات بهذا التكريم قائلًا: فهذا التكريم من تويوتا يأتي تقديرًا لجميع موظفينا.

ومنذ حصولنا على الجائزة لأول مرة في عام 2010 نواصل السعي بشكل جماعي لتقديم تجربة تتمحور حول الضيف، وتجاوز توقعاتهم منا كموزع معتمد لشركة تويوتا، وقد ازدهرت أعمالنا على مدى أكثر من 65 عاما مع إنشاء الروابط الهادفة والعلاقات التعاونية لضمان حصول ضيوفنا على أفضل المنتجات والخدمات التي تلبي كافة احتياجاتهم من السيارات.

بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم «عبداللطيف جميل للسيارات» في المغرب والجزائر تقديرًا لأدائها في عام 2021، وحصلت على جوائز ما بعد البيع من تويوتا، للسنة الخامسة عشرة على التوالي.

ومنذ عام 1955، تواصل «عبداللطيف جميل للسيارات»، بالتعاون مع شركة تويوتا موتور كوربوريشن، توفير تجربة متميزة في ملكية السيارات وخدمات ما بعد البيع في المملكة. وبالاستفادة من عقود من الخبرة الكبيرة عبر سلسلة قيمة التنقل، تواصل «عبداللطيف جميل للسيارات» تحسين المنتجات والخدمات، وتلبية الاحتياجات المتطورة لضيوفها.