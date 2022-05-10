شكرا لقرائتكم خبر عن «أدير العقارية» و«الثروة العقارية» توقعان اتفاقية لتسويق وبيع عقارات «شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقَّع أمين الإفلاس أيمن بن مقحم المقحم مع شركة «أدير العقارية»، وشركة «الثروة العقارية»، اتفاقية لتسويق وبيع عقارات شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، وآخرين.

وأكد المقحم الحرص على تسويق وبيع تلك العقارات المميزة بأفضل قيمة مالية؛ لأجل ذلك تم التوقيع مع شركتي «أدير العقارية» و«الثروة العقارية» لتسويق وبيع العقارات بأسرع وقت وأعلى قيمة مالية انطلاقًا من الخبرة الطويلة للشركتين في هذا المجال وامتلاكهما كافة الأدوات التسويقية التي تساعد على تحقيق أهدافها وإنهاء إجراءات التصفية وبيع كافة الأملاك والعقارات لتسوية كامل الحقوق والديون.

من جانبه، أشار متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ إلى أهمية الفرص الاستثمارية التي توفرها هذه العقارات التي تتوزع بين مناطق الشرقية والوسطى والغربية، وتتنوع بين أراضٍ فضاء تجارية وسكنية، وعمائر وفلل ومجمعات سكنية وتجارية، وورش بمساحات متنوعة تناسب مختلف المشاريع، تتميز جميعها بمواقع إستراتيجية فريدة تؤكد أهميتها، وتجعل منها فرصًا واعدة تجذب المستثمرين من داخل وخارج المملكة لتعزيز أعمالهم في أهم المدن وأكثرها نموًا وتطورًا.

بدوره بيَّن بندر الشنيف عضو مجلس الإدارة في شركة «الثروة العقارية» أن عقارات شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية تتميز بأهمية كُبرى نظرًا للمقومات الفريدة التي تتمتع بها، وأبرزها المواقع المميزة لكافة العقارات، والاستخدامات المتنوعة لها؛ مما جعل منها فرصا استثمارية مميزة جاذبة للمستثمرين، مؤكدًا حرص الشركة على إنجاح تسويق وبيع كافة العقارات بأعلى قيمة مالية تتناسب مع أهميتها.