شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهوي 6% تحت تأثير إغلاقات كورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هوت أسعار النفط حوالي 6% اليوم الاثنين بفعل تزايد القلق حيال توقعات الطلب مع استمرار الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 6.45 دولار، أو 5.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 105.94 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 6.68 دولار، أو 6.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 103.09 دولار للبرميل.

وما زال الخامان القياسيان مرتفعين حوالي 35 بالمئة حتى الآن هذا العام.

وتشهد الأسواق المالية العالمية موجة ذعر بسبب مخاوف حيال زيادات في أسعار الفائدة وقلق من ركود بينما أدت إغلاقات أشد وأوسع لاحتواء كوفيد-19 في الصين إلى تباطؤ نمو الصادرات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في أبريل.

وقال أندرو ليبو رئيس ليبو أويل أسوشييتد في هيوستون "إغلاقات كوفيد في الصين لها تأثير سلبي على سوق النفط التي تشهد موجة مبيعات بالترافق مع أسواق الأسهم".

وهبطت واردات الصين من الخام 4.8 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولي من 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لكن الواردات في أبريل ارتفعت حوالي سبعة بالمئة.