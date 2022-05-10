شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن فوز "المصرية للاتصالات" بجائزتين دوليتين عن قرض بقيمة 500 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت الشركة المصرية للاتصالات أن تكسب ثقة المجتمع المصرفي الدولي بفضل أدائها المالي والتشغيلي المتميز الذي حققته خلال الأعوام القليلة الماضية. وحصلت الشركة على قرض بقيمة 500 مليون دولار خلال عام 2021، بترتيب من بنك أبو ظبي الأول وبنك المشرق كمسوقين للقرض ما يشير إلى قدرة الشركة المصرية للاتصالات المتزايدة على كسب ثقة المقرضين الدوليين.

وأعلنت المصرية للاتصالات عن تغطية اكتتاب هذا القرض بنسبة 2.7 مرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريبا عن حصول الشركة على جائزتين دوليتين عن هذا القرض.

وتؤكد هاتان الجائزتان الدوليتان قوة الأداء التشغيلي والمالي للشركة، كما تظهر قدرة فريق العمل على التخطيط والتفاوض للحصول على تسهيل ائتماني بشروط تمويلية مميزة ومعدة خصيصا وفقا لاحتيجات الشركة، حيث يتماشى هذا القرض مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تحويل التسهيلات قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل بما يساهم - بجانب الأداء التشغيلي القوي وتوزيعات الأرباح – في نمو التدفقات النقدية للشركة.