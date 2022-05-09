شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سهم «تويتر» 4.1% بعد وجود احتمال لإعادة تسعيره عاجل والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تراجع سعر سهم شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 1ر4% بعد تحذير شركة أبحاث الاستثمار التي تركز على تعاملاتالبيع على المكشوف" هيندنبورج ريسيرش من وجود احتمال قوي لإعادة تسعير السهم في العرض المقدم حاليا لشراء الشركة من جانب الملياردير إيلون ماسك مقابل 44 مليار دولار

كان ماسك مالك ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا قد قدم يوم 14 نيسان/أبريل الماضي عرضا لشراء تويتر بسعر 20ر54 دولار للسهم الواحد. وفي البداية ثارت الشكوك حول قدرة الملياردير على توفير السيولة اللازمة لتمويل الصفقة لكنه بعد 10 أيام فقط أعلن خطة تمويل الصفقة التي وافق عليها بعد ذلك مجلس إدارة تويتر.

وقال المحللون في هيندنبورج إن هناك تطورات عديدة أضعفت موقف شركة تويتر منذ الإعلان عن الصفقة وبالتالي تهدد آليات الصفقة الراهنة.

وأشار المحللون إلى استمرار تراجع أسهم شركات التكنولوجيا بشكل عام، ونتائج تويتر الضعيفة خلال الربع الأول من العام الحالي، واحتمال قيام ماسك ببيع حصته الحالية في الشركة والتي تزيد على 9% إذا لم تنجح صفقة الاستحواذ عليها بالكامل.