أخبار البورصة اليوم الاثنين 9-5-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 9-5-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 711.915 مليار جنيه.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، البنك المصري الخليجي.

البورصة تخسر 6.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 711.915 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 404 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.75%، والعرب على 3.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 20.4 مليون جنيه، 137 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 33.5 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 112.6 مليون جنيه، 8.05 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.82%، ليغلق عند مستوى 10906 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 13453 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 4388 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 1861 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2832 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3855 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1184 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 93 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

زهراء المعادي

أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير لعدد 8 ملايين سهم بقيمة 77.7 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 7871 سهم، 220 ألف سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، شارم دريمز للاستثمار السياحي 5746 سهم، 1180 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 55 ألف سهم، 166 سهم، 50 ألف سهم، 32 ألف سهم، 508 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 170 ألف سهم.