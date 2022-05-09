الاقتصاد

ارتفاع مبيعات السيارات الملاكى خلال يناير وفبراير 2022 بنسبة 17%

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القاهرة - سامية سيد - ذكر أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" ، أن مبيعات السيارات الملاكي خلال يناير وفبراير عام 2022 الجارى، بلغت حوالى 36.589 سيارة، لتسجل ارتفاعا ملحوظا بنحو17

وذكر التقرير، أنه بلغ إجمالي مبيعات السيارات الـ SUV-Dمتعددة الاستخدامات حوالي 602 سيارة .

كان تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ذكر عن مبيعات السيارات خلال يناير من العام الحالي 2022 ، أن مبيعات السيارات الأوروبية، قد ارتفعت بنسبة 15.1% خلال العام الحالي، وذلك ببيع حوالي 4,417 سيارة، مقارنة بنفس الفترة حوالي بـ3,837 سيارة في 2021 .

على النقيض أوضح تقرير مجلس معلومات السيارت "أميك" أن  مبيعات السيارات الصينية قد انخفضت بنسبة 17.9% خلال يناير من العام الحالي 2022، بإجمالي بلغ 2,748 سيارة، مقارنة بـ3,346 سيارة في يناير 2021.

وأشار إلى أنه يوجد ارتفاع في مبيعات السيارات اليابانية فى مصر بنسبة 40.5% خلال يناير من العام الحالي 2022 ، بإجمالي عدد سيارات بلغ حوالي 6,010 سيارة، مقارنة بـ4,277 سيارة عن نفس الفترة في يناير 2021.

كما أوضح التقرير، أن مبيعات السيارات الكورية قد ارتفعت أيضا بنسبة 29.6% خلال نفس الفترة من العام الحالي 2022 ، بإجمالي بلغ 3,260 سيارة، مقارنة بـ2,516 سيارة لنفس الشهر في يناير 2021.

 

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