شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 9-5-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 9-5-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 711.915 مليار جنيه.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، البنك المصري الخليجي.

البورصة تخسر 6.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 711.915 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 404 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.75%، والعرب على 3.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 20.4 مليون جنيه، 137 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 33.5 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 112.6 مليون جنيه، 8.05 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.82%، ليغلق عند مستوى 10906 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 13453 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 4388 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 1861 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2832 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3855 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1184 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 93 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- البنك المصري الخليجي بسعر إغلاق 0.360 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 11.11%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.277 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.78%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 4.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.13%.

- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 17.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.87%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 9.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.84%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 10.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.45%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 126.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.73%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 20.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.70%.

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.88%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 3.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.73%.