شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة للنفط الأمريكي تهبط أكثر من 6 دولارات إلى 103.28 دولارا للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي أكثر من 6 دولارات إلى 103.28 دولارا للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 6 دولارات إلى 106.17 دولار للبرميل، فى ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس اليوم الإثنين أن سفارة بلاده في كييف أعادت فتح أبوابها واستأنفت عملها.

وأضاف ديندياس - في تصريحات نقلتها صحيفة "كاثمريني" اليونانية - أن مانوليس أندرولاكيس، القنصل السابق في ماريوبول، سيرأس السفارة في العاصمة الأوكرانية بصفته قائمًا بالأعمال.

وجاء إعلان ديندياس في أثينا عقب لقائه نظيرته الكينية، رايشيل أومامو.

يذكر أن العديد من الدول أعادت فتح سفاراتها في كييف في الآونة الأخيرة بعد أن أغلقت أبوابها مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.