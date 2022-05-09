شكرا لقرائتكم خبر عن "إيتيدا" تعلن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفى لطلاب الهندسة والحاسبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفى لطلاب كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وذلك حتى يوم 20 يونيو 2022.

يهدف البرنامج إلى تدريب الطلاب فى مجالات تطوير البرمجيات والإلكترونيات والأنظمة المدمجة كما يشجع شركات القطاع على التواصل الفعال مع المجتمع الطلابي، حيث يأتى البرنامج التدريبى ضمن الخدمات التى تقدمها الهيئة لطلبة الجامعات المتخصصة.

ويستهدف البرنامج طلاب الجامعات بكليات الهندسة وعلوم الحاسب بالسنة الدراسية الأولى أو الثانية أو الثالثة الباحثين عن منح للتدريب الصيفى بشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال فترة الإجازة الصيفية، حيث يعمل البرنامج على سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعى واحتياجات سوق العمل.

ويتيح البرنامج الفرصة للطلاب التدريب على أهم المهارات والمجالات المطلوبة بسوق العمل، إلى جانب تعلم مهارات جديدة تؤهلهم لسوق العمل من خلال التدريب العملى على أحدث اتجاهات تكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف زيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم بشكل جيد لسوق العمل والوظائف المتخصصة بعد التخرج.

وفى المقابل، يوفر البرنامج فرصة للشركات العاملة بالقطاع التى لديها منح تدريبية خلال فترة الصيف، أو التى تتطلع للعمالة الدائمة فى مرحلة ما بعد التخرج الطلبة من الجامعة. ويستهدف البرنامج شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المُسجلة فى قاعدة بيانات الهيئة، أو الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر الذين يرغبون فى تقديم منح تدريبية للطلاب المقبولين بالبرنامج.

ويُمكن للطلبة المهتمين بالاشتراك فى البرنامج التقدم من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة حيث يقوموا بمليء استمارة التقديم، كما يتعين على الشركات المهتمة بالانضمام إلى برنامج منح تدريب البرمجيات الصيفى إلى مليء استمارة التقديم بعد تسجيل بياناتها فى قاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) إذا لم تكن مسجلة من قبل.