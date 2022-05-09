شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات القيمة المضافة.. أهم مشروعات التطوير والتحديث الجارى تنفيذها بقطاع البتروكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد صناعة البتروكيماويات صناعة للقيمة المضافة وتحقق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية خاصة الغاز الطبيعى، والتى تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلى المتنامية وتقليل كميات الاستيراد من المنتجات البتروكيماوية التى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بمشروعات البتروكيماويات فى س وج:

س. ماهى أهم مشروعات التطوير والتحديث الجارى تنفيذها بقطاع البتروكيماويات؟

ج. عدد من مشروعات التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها في عدد من شركات البتروكيماويات التابعة للشركة القابضة منها مشروعات الإحلال والتجديد لأصول شركة البتروكيماويات المصرية وتأهيل مصانعها وغرف التحكم الألى الخاصة بها لتواكب أحدث التكنولوجيات طبقاً للأكواد العالمية القياسية لزيادة الطاقة الإنتاجية .

جارى حالياً الإنتهاء من أعمال التشغيل التجريبى لوحدة التكسير الحرارى الجديدة بمصنع الفينيل كلوريد مونمر بالشركة ، ومن المخطط دخول الوحدة الخدمة في نهاية مايو الجارى لترتفع الطاقة الإنتاجية للمصنع بنسبة 125% من الطاقة الحالية.

ونجحت شركة سيدبك فى تنفيذ العمرة الجسيمة خلال العام الماضى والتى تعد أكبر العمرات وأهمها خلال الخمس سنوات الماضية مما ساهم في تحقيق الخطة الإنتاجية للشركة بنسبة 108% .

كما بدأت سيدبك في اتخاذ الإجراءات للشراكة مع شركة "رانجاس" النيجرية للتعاون في إنشاء مجمع لإنتاج البتروكيماويات بنيجيريا، وتقوم شركة إيلاب حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات تسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية من منتج الألكيل بنزين بنسبة 25% ، ومشروع تحويل منتج الهاب إلى منتج اللاب.

س. ماهى أهم تفاصيل مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة؟

ج. يٌعد مشروعى إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة -MDF بمدينة إدكو بالبحيرة بطاقة إنتاجية 205 ألف متر مكعب سنوياً اعتماداً على 250 ألف طن سنوياً من قش الأرز كمادة تغذية وبإجمالى استثمارات 284 مليون يورو ،

س. ماذا عن مشروع إنتاج الميثانول الحيوى؟

ج. مشروع إنتاج الميثانول الحيوى بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنوياً من مولاس بنجر السكر وبإجمالى استثمارات 112 مليون دولار ، من المشروعات الجارى تنفيذها التى تسهم في الحفاظ على البيئة .