شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تمويل: موازنة العام الجديد الأهم في تاريخ البلاد وتراعى البعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الموازنة العامة للدولة الجديدة، والتي تقدر بـ2 تريليون و71 مليار جنيه، تعد الأهم في تاريخ البلاد نظراً للأرقام الضخمة التي بها، وزيادة المخصصات التي تراعى البعد الاجتماعى.

وأضاف "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر قناة "dmc"، أن الدولة تعمل من خلال الموازنة على مساندة المواطنين في ظل موجة زيادة الأسعار والتضخم العالمى، وذلك ظهر جلياً في مخصصات الدعم الاجتماعى وبرامج المساندة الاجتماعية والدعم.

وأوضح "إبراهيم"، أن دول العالم تعمل خلال الأزمات الاقتصادية على ترشيد النفقات، بينما مصر تبنت زيادة الاستثمار العام من أجل التعامل مع الضغوط الاقتصادية، وبدأت في استكمال المشروعات القومية التي تزيد جاذبية الاستثمار بمصر من أجل زيادة نسبة مساهمتها في الناتج القومى الإجمالى.