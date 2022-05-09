شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. الاتفاقيات الجديدة مع الاتحاد الأوروبى تضع المواطن على رأس أولوياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الاثنين 9-5-2022 أخبارالاقتصاد المصرى، ومن أبرزها تأكيد رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والاتفاقيات الجديدة التى تم توقيعها تضع المواطن المصرى على رأس أولوياتها.

رانيا المشاط: الاتفاقيات الجديدة مع الاتحاد الأوروبى تضع المواطن على رأس أولوياتها

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها اليوم تتعلق بقطاعات اقتصادية هامة وبرامج تنموية تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها.

وجاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتتويج الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والاعلان عن البرامج الجديدة المزمع تنفيذها في إطار تلك الشراكة فى عدد من القطاعات التنموية الهامة ومنها الزراعة، والبيئة، والصحة، والتنمية المجتمعية.

وذكرت المشاط أن تنفيذ هذه الاحتفالية يأتي حرصاً منا على توطيد الشراكات الدولية وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية، وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، حيث يتم توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوروبي في وقت بالغ الأهمية على مستوى المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما يؤكد التزام مصر بتوطيد آليات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بما يمكنها من تحقيق الرؤى والأهداف الوطنية للوصول إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية، وزيادة معدلات النمو، وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية .

وزيرة التجارة تقرر اختصاص "الرقابة على الصادرات" بإصدار شهادات البيع الحر للسلع المصدرة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدار شهادات البيع الحر للسلع والمنتجات الصناعية التي يشترط عند تصديرها وجود هذه الشهادات، ويعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، على ان يتم اصدار قرار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالشروط والاجراءات والقواعد المنفذة لاحكام هذا القرار.

وأوضح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ان شهادات البيع الحر تثبت ان المنتج المراد تصديره يتم بيعه او تداوله في السوق المحلي وتطلب لسلع بعينها عند التصدير لبعض الدول والتي تشمل منتجات التجميل والمستلزمات والاجهزة الطبية المعقمة وغير المعقمة وبعض المنتجات الغذائية والدوائية وبعض مواد صناعة الدواء.

الضرائب: تواجد ممثلى جهاز تنمية المشروعات يوميًا بمقر وحدة التجارة الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

ودعا عبد القادر أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاستفادة من الحوافز الضريبية التى يقدمها القانون (152 ) لسنة 2020، لافتًا إلى تواجد عدد من ممثلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يوميًا بمقر وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة فى برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي، موضحًا أن ذلك يأتى فى إطار التعاون المشترك بين المصلحة والجهاز للتيسير على أصحاب هذه المشروعات للتسجيل بالجهاز

السياحة والآثار والطيران المدنى يبحثان آليات تنشيط الحركة السياحية والجوية لمصر

عقدا الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اجتماعاً موسعاً، بمقر وزارة الطيران المدني، بحضور عدد من المستثمرين السياحيين.

واستهل الدكتور خالد العناني حديثه بتوجيه الشكر لوزير الطيران المدني على تعاونه ودعمه الدائم لقطاع السياحة المصري وخاصة من خلال الجهود الكبيرة التي توليها وزارة الطيران المدني للقطاع والتي ساهمت في زيادة الطلب على السفر إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأشار إلى أن ربط المقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض يساهم في خلق منتج سياحي متكامل يجمع بين الأنماط السياحية المختلفة مثل دمج السياحة الثقافية بالسياحة لشاطئية والترفيهية وهو ما يعد مطلباً أساسياً من جانب منظمي الرحلات والسائحين.