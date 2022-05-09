شكرا لقرائتكم خبر عن فى العيد القومى لدمياط.. تعرف على أبرز المواقع السياحية والأثرية بالمحافظة.. (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل محافظة دمياط بعيدها القومى في 8 مايو من كل عام، وهو التاريخ الذى يوافق تصدي أهالى المحافظة لغزو الصليبيين وهزيمتهم في عام 1250.

وتذخر محافظة دمياط بالعديد من المواقع السياحية والأثرية، فمن أبرز وأهم الأماكن السياحية بها، جزيرة رأس البر، والتى تُعدّ من المناطق السياحية والمصايف المشهورة في مصر، وتضمّ الجزيرة مجموعة من الأماكن السياحية داخلها، وهي منطقة الجربى السياحية، وكورنيش البحر، وشارع النيل، إضافة لشاطئ النخيل، وخليج رأس البر، وفندق منطقة اللسان.

ويوجد بمحافظة دمياط جزيرة شرباص أو"الموز"، وسميت بجزيرة الموز لانتشار زراعة كافة أنواع الموز بها، وقد تم تحويل جزيرة شرباص إلى محمية طبيعية فى عام 1998.

ويوجد بمحافظة دمياط ١٨ منشأة فندقية بطاقة استيعابية ٧٤٢ غرفة إضافة إلى ١٥٥ جناح فندقى.

كما يوجد بها العديد من المواقع الأثرية والتي من بينها التلال الأثرية مثل تل شطا الذي يقع شرق مدينة دمياط والذي عُثر فيه على خزانين للمياة من الطوب الأحمر يرجعان للعصر الروماني. وتل الدير الذي يتضمن جبانة من العصرين اليوناني والروماني والتي عُثر داخل مقابرها على توابيت من الحجر بها بقايا دفنات.

هذا بالإضافة إلى تل العظام الذي يقع شمال مدينة دمياط والذي عُثر فيه على بعض الآثار الرومانية من بينها عملات برونزية، وأواني فخارية ومسارج. وتل الكاشف الذي عُثر فيه على أواني فخارية، وأمفورات، وأجزاء من أعمدة من العصر الروماني.

كما يوجد تل القلعة الذي يقع في الطرف الشمالي من مدينة دمياط والذي عُثر فيه على بعض الآثار اليونانية والرومانية من بينها أواني فخارية ومسارج.

ومن أهم المساجد الأثرية بالمحافظة مسجد أبو المعاطي المعرف أيضا باسم جامع عمرو بن العاص وجامع الفاتح ويقع هذا الجامع حالياً بالجبانة الكبرى بالمدينة ويعتبر من أشهر مساجد مدينة دمياط وأقدمها.

كما يوجد جامع ومدرسة المعيني الذي يقع ضمن مجموعة بنائية بشارع المعيني بمدينة دمياط وتعتبر من أهم الآثار الإسلامية بها، أنشئت حوالي سنة 845 هـ/ 1450 على النمط الإيوانى الذي ساد العصر المملوكي .

ومن المواقع الأثرية الموجودة بمحافظة دمياط أيضا قبة زاوية الانصاري، وقبة الدياسطي، وجامع الحديدي، وقلعة عرابي، وكوبري دمياط المعدني، والزاوية الرضوانية.