شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الروسي مهدد بأسوأ انكماش له منذ 3 عقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشير تقديرات اقتصادية إلى أن الاقتصاد الروسي قد يواجه أسوأ موجة انكماش له منذ ثلاثة عقود تقريبا في ظل تزايد الضغوط الناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن وزارة المالية الروسية ترى أنه من المحتمل انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة تصل إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يزيد عن التوقعات الانكماش السابقة للوزارة وكانت 8%.

وأشارت بلومبرج إلى أن أرقام الوزارة ستكشف عن معاناة الاقتصاد الروسي من فوضى تماثل تلك التي شهدها في أوائل التسعينيات، عندما بدأت روسيا التحول من نظام الاقتصاد الشيوعي إلى الاقتصاد الرأسمالي، حيث سجل الاقتصاد انكماشا لم يشهده منذ الحرب العالمية الثانية.