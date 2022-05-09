شكرا لقرائتكم خبر عن «بتكوين» تهوى إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هوت العملة الرقمية بتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو تموز 2021 اليوم الاثنين، بينما يستمر هبوط أسواق الأسهم في إلحاق الضرر بالعملات المشفرة التي يجري تداولها حاليا بما يتماشى مع ما يطلق عليه الأصول العالية المخاطر مثل أسهم التكنولوجيا.

وهبطت بتكوين 5.27 بالمئة ألى إلى 32 ألف و230 دولارا بحلول الساعة 1605 بتوقيت جرينتش، في خامس جلسة على التوالي من الخسائر.

وهوت العملة المشفرة 15 بالمئة منذ بداية مايو أيار وخسرت أكثر من نصف قيمتها منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي.