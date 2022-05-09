شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 يكرم «سابك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك «سابك» راعياً بلاتينياً لأعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 الذي تنظمه وزارة التعليم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة 8-11 مايو 2022م، وذلك تحت شعار التعليم في مواجهة الأزمات: الفرص والتحديات، وبمشاركة عدد كبير من صناع القرار والخبراء والمستثمرين في القطاع التعليمي، ومجموعة من المؤسسات الأكاديمية والشركات ذات العلاقة.

شارك في افتتاح المؤتمر والمعرض سعادة يوسف بن عبدالله البنيان نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، وقد تم تكريم «سابك» من قبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وذلك عن رعايتها للحدث ودورها في إثراء فعالياته بما يحقق أهدافه، إيماناً بدور التعليم في تهيئة قطاعات واعدة ومتطورة قادرة على النمو والتنافسية العالمية.

تتضمن مشاركة «سابك» وجود جناح خاص لعرض تجربة الشركة في مجالات التعليم والتدريب وتبادل الخبرات مع ممثلي الجهات المشاركة والزوار، وبحث فرص التعاون مع المؤسسات التعليمية، كما سيتم تسليط الضوء من خلال ورش العمل على مبادرة (الواقع الجديد) التي أطلقتها الشركة داخلياً في منتصف 2020 م، والتي تشكل رحلة للتعلم المستمر بما يطور قدرات الموظفين ويعزز إنتاجيتهم، فضلاً عن عرض تجارب «سابك» في مجال المراكز البحثية والتقنية، وتطبيق آليات التعلم الافتراضي والتفاعلي.

جدير بالذكر أن هذه الرعاية تأتي تأكيداً لالتزام «سابك» بدعم التعليم كركيزة أساسية لاستراتيجيتها في المسؤولية الاجتماعية، وإدراكاً لأهمية التعلم في تحفيز الإبداع وتعزيز الابتكار، كما يتسق ذلك مع دور «سابك» الوطني في الإسهام بتحقيق رؤية 2030 من خلال تطوير الموارد البشرية ورفع قدراتها العلمية والمعرفية والعملية، وهو توجه يتكامل مع جهود الشركة في الكراسي العلمية وبرامج الابتعاث والتدريب لرفع كفاءة الجيل الشاب وتأهيل قادة المستقبل.