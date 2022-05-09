شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص سهم مجاني لمساهمي أرامكو.. الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة أرامكو المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها افتراضيا الخميس المقبل، فيما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور اجتماع الجمعية والتصويت إلكترونيا خلال الاجتماع بحسب الأنظمة واللوائح.

وقالت الشركة في بيان نشرته «تداول»: إن انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لا يكون صحيحًا إلا إذا حضره مساهم واحد أو أكثر ممن يمثلون نصف الأسهم العادية على الأقل، بشرط أن تكون الدولة ممثلة في الاجتماع. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيُعقَد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهم واحد أو أكثر ممن يمثلون ربع الأسهم العادية على الأقل، بشرط أن تكون الدولة ممثلة في الاجتماع.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، والتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهمًا واحدًا لكل 10 أسهم مملوكة في الشركة.

ويبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة 60 مليار ريال، وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة 75 مليارا بزيادة قدرها 25 %، فيما يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة مائتي مليار سهم وسيصبح بعد الزيادة 220 مليار سهم.

وتهدف الشركة من خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.

وفي حال وجود كسور أسهم نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزَّع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم، كلٌّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وتكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي أرامكو لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وفي خلال الاجتماع سيتم تعديل المادة (6) من نظام الأساس للشركة المتعلقة برأس مالها.

ووفقا لبيان الشركة: بإمكان المساهمين المسجلين في منظومة تداولاتي التصويت إلكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا من يوم الثلاثاء 10 مايو 2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في منظومة تداولاتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين إلكترونيا.

وتنتهي أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند الانتهاء من فرز الأصوات.