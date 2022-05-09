شكرا لقرائتكم خبر عن 69.7 مليون جنيه إجمالي الإيرادات المحققة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال إبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر إبريل الماضي 81 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية 8019 طرد بوزن إجمالي 1676 طن 447 كيلوجرام ، تم الإفراج عن 42 شهادة سحب جزئية بعدد 5784 طرد بوزن 1229 طـن و585 كيلو جرام .

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر إبريل 10 مليون و 354 ألف جنيه وإجمالي الغرامات 22 ألف جنيه .

كما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة على القيمة المضافة خلال نفس الفترة 56 مليون 583 ألف جنيه وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة 650 ألف 978 جنيهاً ، وإجمالى الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 323 ألف و789 جنيهاً، ورسم الموارد المالية للدولة ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية المحصلة لشهر إبريل نحو مليون و 736 ألف جنيها .

وخلال نفس الفترة بلغت قيمة صادرات جمارك الدخان بالقاهرة حوالى 2 مليون و 902 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر إبريل الماضى 69 مليون 691 ألف جنيه.