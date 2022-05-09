شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأحمر يكسو بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، تصدرها المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.97% خاسرًا 72.88 نقطة ليغلق عند مستوى 3622.01 نقطة، أعقبه المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.73% خاسرًا 14.88 نقطة ليغلق عند مستوى 2027.92 نقطة.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.04% خاسرًا 5.50 نقطة ليغلق عند مستوى 13814.85 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.31% خاسرًا 72.05 نقطة ليغلق عند مستوى 23475.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 223.5 مليون سهم بقيمة 11.6 مليار ريال.

وهبطت 8 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التأمين بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.17%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.87%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والمواد الأساسية بنسبة 0.74%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية وتجزئة الأغذية بنسبة 0.59%، 0.53%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.41%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات وإنتاج الأغذية بنسبة 2.65%، 2.04%، على التوالي، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.67%.

وقفز 102 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عناية" بنسبة 9.91%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.87%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 8.51%، وتراجع 105 سهمًا على رأسها سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 6.79%، ثم سهم "علم" بنسبة 4.36%، ثم سهم "العقارية" بنسبة 3.86%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 823.1 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.97% خاسرًا 72.88 نقطة ليغلق عند مستوى 3622.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 161.5 مليون سهم محققة ما قيمته 441.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 7294 صفقة لعدد 30 سهمًا.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 2.75%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.40%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.21%، وأخيرًا قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.66%، 0.45%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع وحيدًا بنسبة 10.71%.

وارتفعت 3 أسهم ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 14.57%، فيما تراجع 26 سهمًا على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.61%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 3.73%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 25.7 مليون ورقة بقيمة 158.7 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

كما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.652% خاسرًا 65.36 نقطة ليغلق عند مستوى 9957.46 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.870 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 315.8 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 12.8 ألف صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها التقديري للمستهلك بنسبة 2.12%، أعقبه المرافق بنسبة 1.42%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.27%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.07%، وأخيرًا قطاعي الطاقة والاتصالات بنسبة 0.97%، 0.87%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.2%.

وارتفع 11 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 14.81%، ثم سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 4.55%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 4.32%، وتراجع 36 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 7.68%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 6.67%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 341.4 مليون درهم.

بورصة البحرين

وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.73% خاسرًا 14.88 نقطة ليغلق عند مستوى 2027.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 321.59% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 5.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 4.62% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.18%، وهبطت أسهم شركة استيراد الاستثمارية، مجموعة جي أف إتش المالية، مجموعة البركة المصرفية، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 3.57%، 2.92%، 0.62%، 0.2%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 37.99% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.78%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 13.26% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.59%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 7.01% مدفوعًا بصعود سهمي شركة الإثمار القابضة، البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.45%، 0.5%، على التوالي.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.31% خاسرًا 42.14 نقطة ليغلق عند مستوى 13512.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 236.6 مليون سهم بقيمة 990.2 مليون ريال عبر تنفيذ 26.3 ألف صفقة، وتراجع 31 سهمًا، وارتفع 16 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 1.47%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.36%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%، فيما ارتفعت قطاعات الاتصالات، والنقل، والعقارات، والبنوك والخدمات المالية، بنسبة 0.79%، 0.05%، 0.04%، 0.02%، على التوالي.

بورصة الكويت

فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% خاسرًا 19.90 نقطة ليغلق عند مستوى 8387.78 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.33% خاسرًا 31.80 نقطة ليغلق عند مستوى 9334.62 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% رابحًا 6.91 نقطة ليغلق عند مستوى 6427.26 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.40% رابحًا 27.24 نقطة ليغلق عند مستوى 6769.10 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 228.5 مليون سهم بقيمة 61.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.5 ألف صفقة، وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.8%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.36%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاعات المواد الأساسية، والخدمات المالية، والعقار، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.99%، 0.22%، 0.09%، 0.05%، على التوالي.