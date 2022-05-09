شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 30 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1210جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر قبل قليل 30 جنيها للجرام، بعد هبوط صباح اليوم تقريبا بنفس القيمة، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1180 إلي 1210 جنيهات مع الطلب المرتفع وزيادة السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1870 دولار.



أسعار الذهب اليوم: سعر الذهب عيار 18 سجل 1037 جنيها. أسعار الذهب اليوم: سعر الذهب عيار 18 سجل 1037 جنيها. سعر الذهب عيار 21 سجل 1210 جنيهات. سعر الذهب عيار 24 سجل 1383 جنيها. الجنيه الذهب 9680 جنيها.

وتراجع الذهب صباح اليوم الاثنين مع صعود الدولار لأعلى مستوى في عقدين مما قلل جاذبية الذهب المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى، بينما شكل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية ضغطا إضافيا على الأسعار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1870.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:17 بتوقيت غرينتش ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1867.90 دولار.

وصعد الدولار مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن يدر عائدا بسبب مخاوف متنامية إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

وزادت أيضا عائدات السندات الأميركية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 مما ضغط على أسعار المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبينما يعد الذهب ملاذا آمنا ومخزنا للقيمة خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، إلا أنه حساس للغاية حيال أسعار الفائدة الأميركية على المدى القصير وكذلك عائدات السندات التي ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.