شكرا لقرائتكم خبر عن وزارات المالية الخليجية تناقش سُبل تفعيل السوق المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الخامس والستين، اليوم الاثنين 8 شوال 1443هـ الموافق 9 مايو 2022م، في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة الرياض، وذلك تحضيراً للاجتماع السادس عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي برئاسة المملكة.

وفي بداية الاجتماع رحب مساعد وزير المالية للسياسات المالية والعلاقات الدولية الأستاذ عبدالعزيز الرشيد، بوكلاء وزارات المالية في دول الخليج في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى دعم المملكة المستمر للعمل الخليجي المشترك للوصول إلى طموحات قادة دول المجلس حفظهم الله، وتطلعات المواطنين.

وأضاف أن المملكة ملتزمة بتذليل العقبات لتعزيز التنسيق بين دول المجلس في كافة المجالات، ومن ذلك تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي المنشود بناء على الاتفاقية الاقتصادية، وتأسيس الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية.

وناقش الاجتماع المواضيع ذات العلاقة بتطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، والاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة.

واختتم الاجتماع أعماله بتوصيات للجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن مواضيع اللجان الفنية وفرق العمل الأخرى.