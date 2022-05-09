شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بختام جلسة الاثنين..ورأس المال يفقد 6.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 711.915 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.82%، ليغلق عند مستوى 10906 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 13453 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 4388 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 1861 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2832 نقطة.