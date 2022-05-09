شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 112.09دولار لبرنت و109.36دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 112.09دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 109.36دولار للبرميل.

واقترح الاتحاد الأوروبى منح استثناء للمجر وسلوفاكيا والتشيك لاستيراد النفط الروسى حتى 2024، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وقال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا اليوم الإثنين، إن بلاده ستوقف ببطء واردات النفط من روسيا، مع الحفاظ فى الوقت نفسه على مصالحها فى مشاريع النفط والغاز فى الشرق الأقصى الروسى، وذلك في الوقت الذي توازن فيه اليابان بين الحاجة إلى تخفيف ضغوط تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار، مع تقليل اعتمادها على روسيا ردًا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وجاء ذلك خلال كلمته أمام الاجتماع الافتراضي لزعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، والذي انعقد صباح اليوم، حسبما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية.

وقال كيشيدا إن اليابان ستحظر واردات النفط الروسية "من حيث المبدأ"، في إطار العقوبات الإضافية المفروضة على موسكو، لمعاقبتها على تحركاتها العسكرية في أواخر فبراير ضد جارتها الصغرى، مضيفا: أن "هذا قرار صعب للغاية لكن وحدة مجموعة السبع هي الأكثر أهمية الآن".

وأشار كيشيدا، فى السياق نفسه، إلى أن المشاريع اليابانية في إقليم سخالين الروسي- وهو جزيرة كبيرة تقع شمال الأرخبيل الياباني- تعتبر حيوية لأمن الطاقة في بلاده، وأن الحكومة والشركات اليابانية تمتلك حصصًا كبيرة فيها، قائلًا: "سنتخذ خطوات للتخلص التدريجي بطريقة تقلل من الآثار السلبية على حياة اليابانيين وأنشطة الأعمال، لكن خطتنا للحفاظ على مصالحنا في المشاريع لم تتغير"، فيما لم يذكر كيشيدا جدولا زمنيا محددا لاتخاذ مثل هذه الخطوات واكتفى بقول إن اليابان ستخفض أو توقف الواردات "في ضوء الواقع".

ومن جانبه، قال وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا: إن اليابان ستحث الدول الأخرى المنتجة للنفط على زيادة إنتاجها، معتبرًا أن التخلص التدريجي من الخام الروسي سيكثف السباق الدولي لتأمين الإمدادات.

ويمثل الإجراء الخاص بوقف واردات النفط الروسي تحولًا كبيرًا بالنسبة لليابان -الفقيرة بالموارد، والتي كانت مترددة في اتخاذ هذه الخطوة، بينما كانت تحاول تنويع إمداداتها- ولكن أعلنت طوكيو بالفعل أنها ستتوقف أخيرًا عن استخدام الفحم الروسي.