شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للتشييد: أولوية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركات قطاع الأعمال العام العاملة في مجال المقاولات والإنشاءات والكهرباء، تنفيذ مئات المشروعات في القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكاليف تصل لنحو 20 مليار جنيه .

وأشار المهندس هشام أبو العطا، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للقابضة للتشييد والتعمير، إلى أن مشروعات حياة كريمة والانتهاء منها وفق الجدول الزمنى لكل مشروع، يمثل أولوية أولى للقابضة ولشركاتها التابعة بهدف ضمان إنجازها لتقديم الخدمات لاهالى القرى في مختلف المحافظات خاصة في الصعيد.

أضاف أبو العطا لـ"الخليج 365"، أن عددا كبيرا من المشروعات تم إنجازها بنسبة 100‎%‎ فى العديد من مراكز وقرى الجمهورية وهى مشروعات متنوعة تتضمن مشروعات كهرباء ومرافق عامة ومبانى خدمية وشبكات مياه وصرف صحى ومبانى خدمية ومحطات معالجة ومحطات رفع وشبكات انحدار وغيرها، مما يمثل إضافة كبيرة لخدمات القرى.

أوضح هشام أبو العطا لـ"الخليج 365"، أن الشركات التابعة حققت نسب إنجاز مرتفعة فى كل المشروعات التى تنفذها سواء فى شمال وجنوب سيناء أو فى قرى وجه بحرى او فى قرى الصعيد.

يشار أن وزارة قطاع الأعمال العام أشارت فى تقرير لها أن شركات القطاع تتولى تنفيذ مشروعات بقيمة تقديرية حوالى 17 مليار جنيه ضمن مشروع تطوير الريف المصرى.

وفى هذا الإطار، شددت الوزارة على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات وفق التوقيتات المحددة، وأكدت أن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تعد من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حاليا من أجل توفير حياة كريمة لنحو 58 مليون مواطن.