الاقتصاد

الدولار يصعد لأعلى مستوياته في 20 عامًا

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الدمام - شريف احمد - ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 20 عاما اليوم الاثنين إذ عزز مزيج من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وعمليات الإغلاق في الصين جاذبية الدولار كملاذ آمن.

ومقابل سلة من العملات الرئيسية، تجاوز مؤشر الدولار 104.19 للمرة الأولى منذ يوليو تموز 2002 مواصلا ارتفاعه بنسبة تسعة بالمئة هذا العام.

كان ارتفاع الدولار مدعوما بصعود لا هوادة فيه لعوائد سندات الخزانة الأمريكية. واليوم الإثنين، بلغت العائدات على السندات القياسية لأجل عشر سنوات 3.18 بالمئة للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018. وارتفعت إلى المثلين خلال الشهرين الماضيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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