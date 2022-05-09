شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يصعد لأعلى مستوياته في 20 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 20 عاما اليوم الاثنين إذ عزز مزيج من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وعمليات الإغلاق في الصين جاذبية الدولار كملاذ آمن.

ومقابل سلة من العملات الرئيسية، تجاوز مؤشر الدولار 104.19 للمرة الأولى منذ يوليو تموز 2002 مواصلا ارتفاعه بنسبة تسعة بالمئة هذا العام.

كان ارتفاع الدولار مدعوما بصعود لا هوادة فيه لعوائد سندات الخزانة الأمريكية. واليوم الإثنين، بلغت العائدات على السندات القياسية لأجل عشر سنوات 3.18 بالمئة للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018. وارتفعت إلى المثلين خلال الشهرين الماضيين.