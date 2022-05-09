شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 مايو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، 9 مايو 2022 ارتفاعا جديدا بعد تراجع 25 جنيها للجرام، وذلك مع عودة الطلب على الذهب مع فتح التداول على المعدن الأصفر في سوق الصاغة وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1180 جنيها وقد يرتفع مجددا.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

الذهب عيار 18 سجل سعر الجرام 1011 جنيها.

الذهب عيار 21 سجل سعر الجرام 1180 جنيها.

الذهب عيار 24 سجل سعر الجرام 1348 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم:

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم حوالي 9490 جنيها ويعتبر الجنيه الذهب الأكثر طلبا في السوق هذه الأيام بعد السبائك ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

يشار إلى أن الأسعار يُضاف إليها تكلفة مصنعيه الذهب، وهي تقدر بحوالي 7% أو 10% من سعر الجرام الواحد، وهي تختلف من منتج لآخر ومن مكان لآخر.