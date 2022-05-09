شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 10991 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 1902 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 13511 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 4408 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 1870 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 2843 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3890 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير لعدد 8 ملايين سهم بقيمة 77.7 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 7871 سهم، 220 ألف سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، شارم دريمز للاستثمار السياحي 5746 سهم، 1180 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 55 ألف سهم، 166 سهم، 50 ألف سهم، 32 ألف سهم، 508 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 170 ألف سهم.