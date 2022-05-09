شكرا لقرائتكم خبر عن ‏الإعلان رسميًا عن تدشين ناقل جوي جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مضاعفة الحركة الجوية 3 أضعاف .. و250 وجهة مباشرة

• وزير النقل : ‫المملكة ستكون قائدًا ومركزًا للطيران في الشرق الأوسط خلال 10 سنوات

• الممكلة ستشتقطب استثمارات بأكثر من 100 مليار دولار من قبل القطاع العام والخاص

شهد معرض مستقبل الطيران تدشين الاستراتيجية الوطنية للطيران‬ ، ويندرج تحتها مجموعة أهداف استراتيجية في القطاع من اهمها، ‏تدشين ناقل جوي جديد و 250 وجهة مباشرة ، ‏ومضاعفة الحركة الجوية 3 أضعاف.

وقال وزير النقل المهندس صالح الجاسر ، إن ‫المملكة ستكون قائدًا ومركزًا للطيران في منطقة الشرق الأوسط خلال 10 سنوات، حيث ستستقطب استثمارات بأكثر من 100 مليار دولار من قبل القطاع العام والخاص.

وشهد معرض مستقبل الطيران حضور لافت من مختلف الجهات المشاركة من داخل المملكة وخارجها.